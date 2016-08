Confira a classificação atualizada da Série B e os resultados dos jogos

A 21ª Rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2016 prosseguiu na noite desta sexta-feira (26) com dois jogos. Em Criciúma (SC), o Criciúma foi derrotado pelo Joinville por 1 a 0, gol de Jael. Em Fortaleza, o Ceará recebeu o CRB e empatou em 1 a 1. Pela tabela de classificação atualizada da competição, o Vasco lidera com 40 pontos, o Atlético-GO tem 37 e está na segunda colocação, o Ceará soma 36 e é o 3º e fechando o G-4 aparece o CRB, com 34 pontos. A rodada será concluída neste sábado com quatro jogos: Vila Nova x Náutico, Tupi x Vasco, Bahia x Paraná e Luverdense x Bragantino.

Confira a classificação atualizada da Série B: