Último capítulo de Êta Mundo Bom: Osório se despede de Gerusa.

Na igreja, todos estão reunidos para velar o corpo de Gerusa (Giovanna Grigio) e se despedir da jovem antes do enterro. No caixão, ela está trajando seu vestido de noiva. Quando o padre começa a missa, Osório (Arthur Aguiar), ainda desesperado com a morte da noiva, pede para falar algumas palavras.

Ele, então, diz que já não se considera noivo de Gerusa, e sim seu esposo. “Esposo, sim, porque meu amor é para sempre. Para sempre, Gerusa. Eis aqui o teu esposo”, diz ele, aos prantos, enquanto coloca a aliança no dedo da jovem.

Será que ele vai suportar essa perda?

Sandra faz uma proposta a Anastácia. Mafalda sofre por acreditar que Zé dos Porcos queira casar com Sarita. Eugênio, pai de Leandro, conhece Aninha e convida Maria para uma conversa. Mafalda decide se unir a Romeu mesmo sem amá-lo. Paulina (Suely Franco) anuncia que colocou o dancing à venda. Diana se muda para a casa de Severo. Eugênio pede Maria em casamento para tornar Aninha sua herdeira, e Celso ouve. Anastácia afirma a Dantas que deseja colocar Sandra na cadeia. Sandra questiona seu advogado sobre como internar Anastácia em um hospício.

As emoções finais de Êta Mundo Bom! vão ao ar nesta sexta-feira, 26/8!