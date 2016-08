Mortos em terremoto na Itália já são 250

A Defesa Civil da Itália informou nesta tarde (25) que subiu para 250 o número de mortes causadas pelo terremoto de 6,2 graus que atingiu a região central do país na madrugada de quarta-feira (24).

O número foi revisado porque aumentaram as vítimas em Amatrice, subindo para 193. Com outras 11 vítimas em Accumoli, o total de mortos vai a 204 na região do Lazio.

Outras 46 pessoas morreram em Arquata del Tronto, que fica em Marcas. Já os feridos que estão hospitalizados somam 365 pessoas.

Fonte: Agência Ansa