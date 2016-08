Frank Aguiar volta aos palcos e faz show nesta sexta-feira em Botuporã (BA)

Após uma temporada na política, o cantor Frank Aguiar volta aos palcos para comemorar junto com seus fãs os 25 anos de sua carreira. Com muitos sucessos, o cantor com novo CD e DVD prontos para serem lançados, sai em turnê para presentear o publico com seu ritmo contagiante. Frank já foi deputado federal e é vice-prefeito de São Bernardo do Campo (SP). Tentou voltar à Câmara dos Deputados, mas não se elegeu.

Na turnê intitulada “O Cãozinho dos Teclados”, Frank abandona a enorme banda e as bailarinas e volta a sua formação original, onde ocupa novamente seu teclado e, acompanhado por duas backing vocals, sanfoneiro e saxofonista, domina o palco com todo seu talento. E é assim, que o cantor de “Mulher Madura”, “Vem Dançar Forró” e “Casado Também Namora”, promete transmitir ao público seu carinho e gratidão por todos esses anos de sucesso.

Frank Aguiar faz em média 20 shows por mês em todo o Brasil. Sua turnê já é um grande sucesso que não poderia deixar o cantor mais feliz.

“Fazer sucesso é o sonho de todo artista, mantê-lo é o seu desafio. Eu não só realizei esse sonho como estou completando 25 anos de uma carreira artística bem sucedida e consagrada”, diz o artista.

Nesta sexta-feira (12), o show será em Botuporã, no sudoeste da Bahia e Frank apresentará seus maiores sucessos aos fãs.