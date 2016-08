Ingrid leva “ficante” para quarto da Vila Olímpica e briga com Giovanna

Uma discussão sobre a ordem dos saltos em um treino foi apenas o desfecho para a briga entre as brasileiras Giovanna Pedroso, 17, e Ingrid Oliveira, 20, que competiram juntas na disputa sincronizada de saltos ornamentais da plataforma de 10 m na Rio-2016 na tarde desta terça-feira (9). As duas chegaram aos Jogos sem conversar, e a situação foi agravada depois que Ingrid tentou levar um rapaz para o quarto que elas dividiam na Vila Olímpica, local em que o Time Brasil está concentrado nas Olimpíadas. E isso já começou a repercutir entre a equipe nacional.

O nome do rapaz que estava com Ingrid é mantido em sigilo, mas ele tem sido tratado no COB (Comitê Olímpico do Brasil) como “muso” – apelido usado até para evitar que a identidade dele vaze. Os dois atletas tiveram um flerte na Vila Olímpica e foram para o quarto da saltadora, e Giovanna relatou o episódio aos responsáveis pelo Time Brasil, conforme o UOL confirmou. A história foi relatada primeiro pelo site globoesporte.com.

Inicialmente, a ideia do COB era tratar a questão de forma interna, com abordagem educativa e não punitiva. No entanto, o episódio vazou entre outros atletas brasileiros que estão na Rio-2016, e isso causou uma cisão entre eles. Romances na Vila Olímpica são considerados comuns e estão dentro do aceitável para os dirigentes, mas a reação de Giovanna repercutiu positivamente entre os que defendem uma postura mais séria e comprometida nos Jogos. Agora existe um temor sobre o tamanho da crise que isso pode gerar.(Fonte: Portal UOL)