Governo exagera na dose e promete deixar Terminal de Mar Grande com 10 metros de profundidade

REDAÇÃO DO JORNAL DA MÍDIA

Prometida pelo então governador Jaques Wagner desde 2007, a dragagem – ou estudos – do Terminal do Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, vai começar em novembro. Pelo menos é isso que anuncia o Governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura. É bom a população de Mar Grande não soltar foguetes. Tudo indica que são os ”estudos” da dragagem que vão começar.

O governo não fala em prazo para que o serviço seja realmente executado e concluído, mas já exagera na dose do seu anúncio, gerando dúvidas, ao prometer que o terminal ficará com profundidade média em seu canal de navegação de 10 metros. Se verdade for, seria suficiente, para atracar navios de grande porte. Para se ter ideia, 10 metros tem o Porto de Salvador, que recebe navios cargueiros e transatlânticos.

É Muito Atraso – O terminal de Vera Cruz é uma das bases de operação da travessia Salvador-Mar Grande, que é constantemente prejudicada pela falta de profundidade do seu canal de navegação. A travessia já existe há mais de 50 anos, mas até hoje, em períodos de maré baixa não opera, causando enormes prejuízos para a população da Ilha e para os operadores. As ”lanchinhas” de Mar Grande, como são conhecidas, são o meio de transporte mais rápido para se chegar à Ilha de Itaparica – a viagem dura 35 minutos, contra uma hora ou mais dos ferries da travessia Salvador-Bom despacho.

Segundo a Seinfra, depois da realização dos estudos de sondagem da bacia de evolução do Terminal de Vera Cruz, já foi aberto processo licitatório para contratar a empresa que vai dar início ao projeto executivo da obra. ”O documento norteia as definições técnicas e a melhor forma de realizar os serviços de dragagem. A expectativa é que até novembro a empresa responsável seja contratada e dê início às análises”, informa o secretário da Seinfra, Marcus Cavalcanti.

Conforme ainda a Seinfra, para ”dar celeridade a obra’, foi aberto um processo de solicitação de licença ambiental, no Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). Após sua finalização, o projeto executivo feito através de um convênio com a Secretaria de Turismo (Setur) será enviado ao Inema e dependerá das licenças necessárias para que o serviço seja executado.

Já existe licença ambiental até para a ponte – A esperança da população de Mar Grande é que essas “licenças” não demorem tanto para sair dessa vez. Para o projeto da ponte que ligaria Salvador a Itaparica, uma obra vultosa e de grande impacto ambiental, por exemplo, já existe licença ambiental liberada há mais de dois anos, apesar de o projeto da ponte ter falecido nas gavetas do governo, que nada mais fala sobre o mesmo. Isto sem se falar que o governo já realizou nos últimos anos ao menos umas três dragagens e obras estruturais no terminal de Bom Despacho, que atende ao Sistema Ferryboat. Tudo rapidinho, com licença ambiental do Inema expedida na hora.

Segundo ainda a Seinfra, a partir das intervenções que serão feitas na bacia do Terminal de Vera Cruz, o canal de navegação vai passar a ter profundidade média de 10 metros. Atualmente, em períodos de maré baixa, o calado (profundidade) do canal fica abaixo de meio metro, inviabilizando a operação das embarcações

Com os ”10 metros de profundidade”, após a dragagem, prometidos pela Seinfra (isso é muito bom, profundidade do Porto de Salvador. Verdade? Três metros já seriam bom demais!), as embarcações vão poder realizar a travessia sem interrupção, como acontece atualmente, o que causa grandes transtornos aos usuários, que atualmente ainda dependem, por incrível que pareça, das condições da maré para se deslocar do terminal da capital baiana (Terminal Náutico, no Comércio) e o de Mar Grande. Para operar sem problema, as lanchas precisam de uma profundidade mínima de dois metros, mas se a Seinfra promete transformar o calado atual do canal para 10 metros…

Sufoco e Prejuízo – De 15 em 15 dias, a travessia Salvador-Mar Grande faz paradas obrigatórias durante toda uma semana, que chegam às vezes a 4 horas por dia, um enorme prejuízo para os operadores e usuários. Se desta vez o governo está garantido que vai fazer a dragagem, é esperar e acreditar. Em 2007, o estão governador Jaques Wagner havia prometido um terminal novo para Mar Grande, com instalações modernas, com dragagem, derrocagem e muito mais, para que os baianos e turistas pudessem fazer uma viagem ainda mais agradável, desfrutando da bela paisagem de Salvador e do mar da Baía de Todos os Santos. Mas Wagner esqueceu de executar o projeto.

Em 2011, o hoje senador e então secretário de Infraestrutura, Otto Alencar, garantiu em uma visita ao terminal, em companhia do prefeito Magno do PT (Vera Cruz), que iria fazer a dragagem em apenas dois meses. Otto passou quatro anos na Seinfra. E nada. Mas agora o governo parece ter caído na real e diante da repercussão negativa que o Terminal de Vera Cruz representa, resolveu anunciar que vai fazer a dragagem no canal de navegação. Em nota divulgada, o secretário Marcus Cavalcanti garante que o governo do Estado investiu R$ 1,1 milhão no Terminal de Mar Grande nos últimos três anos.

“Para melhorar a mobilidade dos passageiros que utilizam o transporte hidroviário entre Salvador e Itaparica, o Estado tem investido nas reformas dos terminais e dos atracadouros baianos. Além disso, como parte do incentivo a educação, concedemos meia passagem estudantil para as cidades de Itaparica e Vera Cruz, tanto nas lanchinhas como no ferry, o que beneficia os moradores dos dois municípios”, completou Marcus Cavalcanti.