Vitória vence o Coritiba de virada por 3 a 1 e Kieza quebra jejum

O Vitória conseguiu respirar e se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Jogando na noite desta quarta-feira (3) em Feira de Santana, o Leão derrotou o Coritiba, de virada, por 3 a 1, e subiu para a 13ª colocação. Os gols do rubro-negro foram marcados por Juninho (contra), Marinho e Kieza. Carlinhos abriu o placar para ao Coritiba.

A partida em Feira foi completamente aberto. Com o Vitória em 16º lugar e o Coritiba em 17º, as duas equipes fizeram um jogo sempre buscando o ataque. O time paranaense foi mais objetivo e criou boas chances para abrir o placar, em jogadas de Kleber. O Vitória, desorganizado, era mais vontade e deu pouco trabalho ao goleiro Wilson.

Na segunda etapa, o Coritiba abriu o placar do jogo, aos 13 minutos, com Carlinhos escorando de cabeça. O técnico Mancini fez duas modificações: tirou Amaral e Dagoberto e colocou Flávio e Vander. O time passou a trocar melhor a bola e Cárdena tentou lançar Kieza pelo alto, o zagueiro Juninho foi cortar e fez gol contra.

O Vitória continuou em cima e virou o jogo aos 43 minutos. Marinho chegou na entrada da área, fez o drible rápido e viu o gol se abrir para ele, que acertou um chute lindo no ângulo do gol de Wilson, que nada pode fazer. O terceiro gol Rubro-negro aconteceu aos 47 minutos. Marinho arrancou bem e passou para Vander, que cruzou e Kieza mandou para as redes.

Confira os gols de Vitória 3 x 1 Coritiba: