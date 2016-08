Êta Mundo Bom!: Zé dos Porcos diz se aceita casar com Sarita.

Josias (Flávio Migliaccio) quer “endireitar” Sarita (Juliane Araújo) a todo custo! Ele não aguenta mais ver a neta sassaricando pela fazenda e pediu para Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi) se casar com a moça.

“Ela precisa di um marido qui lhi bote us freio. Um marido como vosmecê”, diz o veterinário, que até oferece dinheiro para tentar convencer o criado:

“Esse dinheiro aqui é parte du dote, pra vosmecê comprar umas ropa, dexar u trabalho aqui da fazenda”. A resposta de Zé será mostrada no capítulo de Êta Mundo Bom! desta segunda-feira, 25/7.

Falsificação – Ainda no capítulo de segunda-feira, Araújo (Flávio Tolezani) explica a Anastácia (Eliane Giardini) como falsificou sua assinatura com Sandra (Flávia Alessandra). Josias (Flavio Migliaccio) propõe que Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi) se case com Sarita (Juliane Araújo), mas o rapaz afirma que ama Mafalda (Camila Queiroz). Romeu (Klebber Toledo) tenta beijar Mafalda, mas a menina o afasta. Candinho (Sergio Guizé) e Filomena (Débora Nascimento) combinam os preparativos para retornar à cidade com o bebê. Araújo e Olga (Maria Carol) se beijam, mas o advogado pede que a moça não crie expectativas. Celso (Rainer Cadete) e Araújo se unem contra Sandra. Ernesto (Eriberto Leão) aconselha Sandra a vender suas ações da fábrica. Dantas e Anastácia avisam que Araújo terá de testemunhar contra Sandra.