Copa do Brasil: Cruzeiro x Vitória terá transmissão ao vivo da Globo.

A partida de volta, pela terceira rodada da Copa do Brasil, entre Cruzeiro e Vitória, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Mineirão, será transmitida pela TV Globo Minas para todo o país. O Cruzeiro conseguiu a melhor na partida de ida, batendo o time de casa por 2 a 1. Se classifica com empate ou pode até perder por 1 a 0. Se o time baiano vencer por 2 a 1 a decisão vai para os pênaltis. O triunfo no jogo desta quarta é muito importante para o time mineiro, que está passando por um péssimo momento no Brasileirão.

Vitória está pronto – Com o lateral-direito Norberto e o zagueiro Kanu integrados ao grupo, e sem o meia Serginho, desligado na segunda-feira (18) quando a delegação chegou a Belo Horizonte – o jogador já atuou na competição pelo Santos – o treinador Vagner Mancini levou os jogadores à Cidade do Galo, CT do Atlético Mineiro, em Vespasiano, na tarde desta terça (19).

Mancini comandou um treinamento tático, trabalhou bola parada, treinou cobranças de pênaltis e treino de dois toques. O técnico, ao final, em entrevista para uma emissora de TV e reafirmou que somente no Mineirão anunciará o time.

“Fiz uma formação pensando que talvez o Paulo Bento escale o Cruzeiro de uma forma, mas a nossa equipe também tem outra forma de jogar”, disse o treinador.

Vagner Mancini tem 21 jogadores à disposição para a decisiva partida desta quarta-feira. São eles:

Goleiros – Caique e Wallace;

Laterais – Norberto, Euller e Diego Renan;

Zagueiros – Josué, Kanu, Victor Ramos e Ramon;

Volantes – Marcelo, Willian Farias, Amaral e José Welison;

Meias – Flávio e Tiago Real;

Atacantes – Dagoberto, Marinho, Kieza, Vander, Nickson e Rodrigo Ramallo.

Cruzeiro quer afastar crise – A classificação com um triunfo é o objetivo principal, haja visto o clamor de parte da torcida pela saída do técnico Paulo Bento. Além do atacante argentino, Paulo Bento contará com um reforço de peso no meio-campo: de Arrascaeta. Desfalque na rodada passada do Brasileirão, o uruguaio está de volta e ganhará a posição de Willian, poupado, enquanto que Ariel Cabral deve herdar a vaga de Allano, emprestado ao Bahia. Ezequiel e Bryan, que já disputaram a Copa do Brasil por Criciúma e América-MG, são ausências certas.

Além de Arrascaeta, ainda há a presença do jovem goleiro Jonathan, de 17 anos. Essa é a primeira vez que o arqueiro estará entre os suplentes da equipe principal do Maior de Minas. A oportunidade surgiu devido à ausência de Rafael, que lesionou o quarto dedo da mão direita e passará por uma cirurgia para dar início à sua recuperação.

Outros desfalques são os laterais Bryan e Ezequiel, que já participaram da atual edição do torneio nacional por seus ex-clubes – América-MG e Criciúma, respectivamente – e, portanto, não podem atuar pela Raposa. Willian, poupado por cansaço muscular decorrente das últimas partidas, também está fora do duelo com os baianos.

Relacionados para o jogo desta quarta-feira

Goleiros: Fábio, Lucas França e Jonathan

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Bruno Viana, Fabrício Bruno, Léo e Manoel

Lateral-direito: Lucas

Laterais-esquerdos: Edimar e Vitinho

Meio-campistas: Ariel Cabral, Bruno Nazário, Bruno Ramires, Arrascaeta, Federico Gino, Henrique, Matías Pisano e Rafinha

Atacantes: Ramón Ábila, Rafael Sóbis e Douglas Coutinho