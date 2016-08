Ferreira Costa esclarece sobre autuação do Procon-BA por ”propaganda enganosa”

A propósito da autuação feita pelo Procon-BA por “propaganda enganosa”, segundo o diretor do órgão, Marcos Medrado, a Ferreira Costa divulgou nota esclarecendo que a furadeira de impacto da marca Skil é produzida pelo Grupo Robert Bosch Ltda., sendo fornecida conforme parâmetros e requisitos de qualidade Bosch.

Segundo o Procon-BA, após receber denúncias de consumidores, a fiscalização do órgão constatou na loja da Ferreira Costa na Avenida Paralela, que o produto anunciado pela empresa, através de encarte publicitário e na prateleira interna, não era a furadeira Bosch, 550 W 6550, mas sim da marca Skil, de 01 velocidade de cor preta 570W 10MM. A promoção no encarte sugeria o preço de R$ 143 por R$ 89,90 para a furadeira Bosch.

Entende o Procon-BA que uma revendedora de carro, por exemplo, não pode anunciar um modelo de um veículo e entregar outro ao consumidor, mesmo que seja da mesma montadora.

Confira abaixo, na íntegra, a nota da Ferreira Costa:

”A Ferreira Costa esclarece sobre o anúncio da Furadeira de Impacto 3/8 Bosch.

As ferramentas Skil, inclusive a citado no anúncio, são de propriedade do Grupo Robert Bosch Ltda., sendo produzidas e fornecidas conforme parâmetros e requisitos de qualidade Bosch.

Esta informação está disponível nas embalagens do produto, sendo informado o CNPJ do fornecedor: Robert Bosch Ltda. As assistências técnicas autorizadas e SAC para reclamações dos produtos Skil também são da Bosch.

A Ferreira Costa lamenta o transtorno causado e ratifica todo o seu comprometimento e respeito aos clientes”.